Viih Tube revela que rasgou mamilo: ‘Caiu até minha pressão’

Viih Tube assustou os internautas ao revelar que rasgou o mamilo por causa do piercing que utiliza na área.

A influenciadora digital disse que acabou machucando o seio depois que saiu do banho. Ela ainda relembrou uma prova do Líder no BBB que também fez com que ela machucasse a região.

“Eu não estou nem acreditando no que fiz agora. Fui sair do banho. Lembra que eu tinha rasgado o mamilo numa prova dentro da casa do BBB? Não tinha cicatrizado 100% ainda. Fui sair do banho agora e rasguei. Rasguei muito, mesmo, vocês não fazem ideia. Agora vou ter que cuidar de verdade. Já estava cuidando, mas agora… Caiu até a minha pressão”, revelou.

Ela ainda ironizou o fato de estar contando a situação na internet e que para isso existe um nível de intimidade.

Ela relembrou que os internautas que acompanharam o BBB21, viram que ela não conseguia fazer cocô e nem tomava banho direito:

“Eu estou rindo de nervoso do nível de intimidade que eu cheguei aqui, juro. Vocês já sabem que eu não consigo cagar, que eu não tomava banho direito no Big Brother, e agora rasguei o meu peito. O que está acontecendo?”, confessou a influenciadora.

A prova que a ex-BBB21 se refere foi a quarta prova do Líder, em que outros competidores se machucaram. Arthur Picoli machucou o ombro e parou no hospital, Caio Afiune teve de utilizar uma bota ortopédica por semanas devido a uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo.