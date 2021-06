Vídeo: Policiais encontram vela com nome de Lázaro durante buscas a serial killer no mato

Em meio às buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, policiais encontraram oferendas e velas, supostamente deixadas pelo criminoso na região de Edilândia e Cocalzinho, em Goiás. Alguns dos objetos estavam acompanhados de pedaços de papel com seu nome completo escrito.

Publicidade

As suspeitas são de que o próprio criminoso tenha realizado rituais para pedir proteção espiritual. Agentes gravaram o momento em que localizam uma das velas no interior de um cupinzeiro durante as incursões pela mata.

Em coletiva na noite desta terça-feira, o secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda, disse que, no início da tarde, uma equipe de policiais se deparou com Lázaro em uma área de milharal, quando se iniciou uma troca de tiros. No local, os agentes encontraram uma das velas.

As buscas por Lázaro entram no décimo dia nesta sexta-feira. Até agora, o criminoso, apontado como autor de uma chacina, conseguiu driblar os cerca de 300 policiais que o perseguem numa região de mata em Cocalzinho. Durante todos esses dias, Lázaro trocou tiros com agentes, fez reféns e invadiu casas, fazendas e chácaras. Para conseguir escapar, o criminoso usa a mata fechada e grotas — cavidades provocadas por água de rios e cachoeiras — que conhece bem por ser mateiro e caçador. Nesta quinta-feira, houve uma nova troca de tiros envolvendo Lázaro e a polícia. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, disse acreditar que ele tenha ficado ferido, já que um dos cães farejadores que participam da força-tarefa montada para prender o criminoso achou um pano com marcas de sangue. Também nesta quinta, foi anunciado que 20 agentes da Força Nacional foram acionados para reforçar as buscas. Esse confronto foi o segundo envolvendo Lázaro num intervalo de dois dias. Na última terça-feira, houve um confronto após o criminoso fazer um casal e sua filha adolescentes reféns à beira de um Rio. A jovem conseguiu mandar uma mensagem para um policial pedindo socorro. Os agentes foram para o local e conseguiram salvar a família. Na troca de tiros, um PM foi baleado de raspão. Ele já teve alta. Segundo Rodney Miranda, caso a polícia mão tivesse chegado, os passos seguintes do criminoso seriam tirar a roupa das vítimas e matá-lás. A caçada a Lázaro começou depois de ele matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia Norte, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Ele invadiu a chácara de Cláudio Vidal, de 48 anos, e assassinou ele e seus filhos, Carlos Eduardo, de 21, e Gustavo, de 15. Na fuga, o criminoso sequestrou Cleonice Vidal, de 43 anos, mulher de Cláudio. Ela foi encontrada morta no dia 12.

Quem acompanha o caso desde o início conta que o caso teve repercussão local apenas. Mas na úktima semana a procura por Lázaro ganhou o noticiário nacional. O criminoso virou até meme nas redes sociais. A todo momento, a polícia recebe ligações de pessoas que afirmam terem visto Lázaro. Muitas pessoas que moram na região rural de Cocalzinho deixaram suas casas — algumas são invadidas pelo suspeito, que aproveita para se alimentar.