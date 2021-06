VÍDEO: Pepita manda recado ao vivo a apresentador Sikêra Jr

A cantora Pepita aproveitou sua participação na live especial de uma marca de cerveja realizado na noite do último sábado (26), para mandar um recado direto ao apresentador da Rede TV!, Sikêra Jr após o jornalista ter feito uma série de declarações depreciativas direcionadas ao público LGBTQI+.

O apresentador do Alerta Nacional que já havia declarado no ano passado, durante a exibição do seu programa, que integrantes do movimento LGBTQI+ são uma “raça desgraçada”, voltou a usar o termo depreciativo para se referir ao público e agora, ainda declarou que os gays querem “acabar com a sua família e com a família tradicional brasileira”.

“A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar”, afirmou Sikêra.

O jornalista da Rede TV! se referia a campanha de uma hamburgueria que visava tratar, de forma leve, a diversidade com as crianças. Durante a “Live do Orgulho”, a funkeira Pepita fez questão de rebater a fala do comunicador sobre família tradicional brasileira:

“Antes de fazer aquela bagunça gostosa, que eu amo, mas eu quero mandar um recado para um ser humano que diz que é apresentador: Seu Sikêra, a gente veio pra ficar. O respeito é uma via de mão dupla. Você me respeita e eu te respeito. Ok? Então não vem de ‘mimimi’ falar de família tradicional brasileira se a sua, pelo jeito, não é”, disse a artista.

Pelas redes sociais, muitos internautas aclamaram a fala da cantora e detonaram o comunicador da Rede TV!:

“De verdade, eu espero que isso não fique somente nos recados, pq sabemos o quanto as falas dele foram preconceituosas. Diante do teor de preconceito e sabendo que ele violou a lei que garante a integridade de LGBTQ+, já era pra ter abaixo assinado para prender esse homem”, desabafou Marcos pelo Twitter.

“ELA FALANDO AS VERDADES, O GESTUAL, ELA DANDO AS COSTAS E INDO EMBORA. A MAIOR DESSE MUNDO EU TE AMO LENDA. O SOL DO NOSSO UNIVERSO É VOCÊ PEPITA!”, escreveu Felipe, em caixa alta na mesma rede social.