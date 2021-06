VÍDEO: Mulher ‘abandona’ noivo para que ele sinta o mesmo após abandonar cadelinha

Após abandonar um cãozinho vira-lata, um homem acabou sendo penalizado de forma bastante educativa pela noiva. Segundo um amigo do casal, ele não queria o animal por não ser de raça e resolveu sumir com ele sem que a companheira soubesse. O caso foi publicado pelo portal espanhol 20minuto.

Publicidade

O mesmo amigo dedurou a postura do homem à noiva e a ajudou a arquitetar uma vingança. Foi quando, em um dia ensolarado, ela levou o companheiro até um campo, no meio da estrada, com os olhos vendados. Enquanto o amigo filmava tudo, ela fez com que ele mostrasse para câmera alguns cartazes que contavam o que ele havia feito com o animal. “Abandonei o cachorro da minha noiva por não ser de raça, mas meu melhor amigo me traiu e confessou para ela, e agora vou sofrer as consequências”, diziam os papéis.

Vendado, ele disse que sentia falta da cadela, chamada Navy, e achou que a noiva tivesse comprado um cão de raça para lhe fazer uma surpresa. Ela então pediu que o homem contasse até 15 para tirar a venda e, quando terminou a contagem, a noiva e o amigo já estavam dentro do carro com o cachorro que havia sido abandonado.

“Ah, você a encontrou amor! “, disse ele, fingindo estar feliz em rever o animal. Mas não demorou muito pra que ele percebesse a noiva já sabia a verdade. Foi quando começou a ficar com raiva do amigo.

“A Navy faz parte da família e isso não deve ser feito com ninguém . Você é uma pessoa nojenta, não tem explicação. O mesmo que a Navy sentiu você vai sentir”, disse a noiva. “Você não vai explicar nada, está muito claro para mim o tipo de pessoa que você é. Agora você vai viver igual à ela”. Depois disso, o amigo acelerou o carro e o homem ficou sozinho na estrada.

Castigo viralizou

O vídeo da pegadinha, publicado no Facebook no último dia 9, teve mais de 10 milhões de visualizações e cerca de 16 mil comentários. “Se você for capaz de abandonar seu cachorro, seus filhos saberão o que fazer quando não precisarem de você”, disse um dos internautas. “Me encantam os finais felizes!, ironizou outra usuária da rede social.

Veja o vídeo abaixo:



Publicidade