Vídeo mostra homem sendo agredido a socos por PM em Rio Branco; corporação emite nota

Um vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo (27) mostra um policial militar agredindo um homem que seria usuário de entorpecentes e estaria ameaçando moradores utilizando uma faca no bairro Habitasa, em Rio Branco.

Em nota, a Polícia Militar do Acre informou que as imagens foram gravadas neste domingo durante o atendimento de uma ocorrência para averiguação de um cidadão que portava arma branca e ameaçava pessoas.

No vídeo, o PM aparece agredindo o homem com socos até ele cair no chão. De acordo com a PM, “os policiais militares envolvidos na ação que se vê no vídeo foram encaminhados à corregedoria geral da PM, sendo o militar autor dos socos autuado em flagrante, e ficará, a partir de agora, à disposição da Justiça.”

A Polícia Militar ressaltou na nota que a corporação não compactua com “desvios de condutas, que venham a macular a imagem da instituição, e que usa de todos os meios disponíveis para inibir ações ilegais, abusivas e arbitrárias por parte de seus integrantes.”

“A instituição reafirma seu compromisso com a defesa da vida e o estrito cumprimento da lei, e reforça que tais atitudes não refletem os valores e práticas difundidas pela Polícia Militar do Acre”, disse a nota assinada pelo comandante geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva.

