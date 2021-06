VÍDEO: Homem já participou do Show do Milhão com Silvio Santos direto do Carandiru

O extinto Show do Milhão com Silvio Santos, apresentador e dono da emissora SBT, já teve um convidado bastante diferente do convencional. Durante um dos episódios da atração, direto do famoso Carandiru, um presidiário participou do game-show em busca do prêmio.

Show do Milhão com Silvio Santos era um jogo de perguntas e respostas, o prêmio máximo da atração era de até R$ 1 milhão para os participantes anônimos. O programa ficou no ar entre 1999 e 2003 e voltou para a grade do canal em 2009, se mantendo no ar por poucos meses.

Uma versão infantil do programa retornaria para o canal em 2017, entretanto, a Globo comprou o formato do Quem Quer Ser Um Milionário? O quadro exibido dentro do Caldeirão do Huck e a emissora optou por não prosseguir com o projeto.

Durante uma das edições, um presidiário chamado Marlon, direto do Carandiru participou do game-show e foi anunciado por Silvio Santos: “O número 12, infelizmente, não vai poder comparecer, porque ele está preso numa penitenciária. O nome dele é Marlon”.

Silvio Santos conversou com a mãe do convidado e surpreendeu os telespectadores e o presidiário, entrando em sua vida particular, perguntou sobre a prisão: “É a primeira vez que você foi preso?”. Marlon confirmou que sim, disse que era réu primário.

Marlon quando o Show do Milhão foi exibido com link direto do Carandiru, estava preso por volta de 3 anos. Silvio Santos quis saber se o rapaz tinha estudo: “Eu terminei o primeiro grau e pretendo cursar o segundo grau e chegar em uma universidade”.