Vídeo: deputada federal com fuzil diz que vai caçar o serial killer Lázaro Barbosa

Ibaneis afirmou que Lázaro “está fazendo a polícia do Distrito Federal e de Goiás quase como de bobas”. Por sua vez, Caiado pediu que o governador do DF não ofendesse a polícia do estado goiano.

“Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do país, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás, a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas”, disse ele.