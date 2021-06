Vereadores Sidiney Araújo e Canário Roseno acompanham trabalho de reabertura do ramal São João

Na manhã desta segunda-feira (14), os vereadores Sidiney Araújo (PP) e Canário Roseno (PTB) estiveram acompanhando in loco a ação da Prefeitura no Ramal São João, localizado na Região da Boca do Caeté, que dar acesso a centenas de famílias que residem às margens do Rio Purus.

A ação foi solicitada pelos parlamentares, e foi prontamente atendida pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), que nesta presente data determinou a realização do trabalho. Nesse primeiro momento, uma Pá Carregadeira está sendo utilizada para realizar um melhoramento, e na sequência uma máquina patrol dará o acabamento.

Contente com o trabalho, Canário destacou a importância dessa ação para os moradores.

“Durante o verão as pessoas precisam dos ramais para trafegar, por essa razão os moradores pediram que nós levássemos essa demanda ao prefeito, e ele prontamente atendeu ao nosso pedido. Mesmo diante das dificuldades por conta do baixo quantitativo de máquinas à disposição, eu tenho visto o esforço do Prefeito nessa causa. As poucas máquinas que temos, vez ou outra apresentam problemas, mas mesmo assim o trabalho está sendo sequenciado. Quero mais uma vez agradecer ao prefeito por atender nosso pedido, como representante do povo temos levado os anseios da população à prefeitura, e temos obtido respostas positivas”, disse Canário Roseno.

O vereador Sidiney Araújo, também falou com a nossa reportagem. “Em conversa com o prefeito, pedimos que houvesse esse trabalho aqui no Ramal São João, e é gratificante ver a comunidade sendo beneficiada através de uma parceria entre o nosso mandato e a Prefeitura Municipal. A demanda é grande, mas é inegável que a gestão municipal tem se empenhado. Quero agradecer ao prefeito Mazinho, ao Secretário de Obras, Édson Cameli, e ao Coordenador de ramais, Fabrício Moreira, por sempre atender nossa solicitação. Cremos que através de muito trabalho vamos conseguir reabrir todos os ramais em tempo hábil”, frisou Sidiney Araújo.



