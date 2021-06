Vereadora Professora Reginalda denúncia Prefeitura de Senador Guiomard no MPE por descaso com autistas

A vereadora e professora Reginalda ofereceu uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) na manhã de sexta-feira (11), contra a Prefeitura de Senador Guiomard devido o descaso que a gestão municipal vem tendo com as pessoas com Transtorno do Espectro Autistas.

Segundo a vereadora, o município possui profissionais como fisioterapeuta e psicólogo, faltaria apenas o fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional. Ainda segundo a parlamentar, a negligência é tanta que nem mesmo as carteirinhas que servem para dar prioridade nos atendimento aos autistas em postos de saúde, e outros departamentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde não foram feitas com qualidade, mesmo depois de 6 meses de gestão.

Na ação no MPE, Reginalda pede que o órgão tome providências em relação à implementação de políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autistas no município de Senador Guiomard.

Reginalda disse que aguarda nesse momento a manifestação do Ministério Público do Estado do Acre.

