Vereadora Ivoneide Bernardino solicita implantação de aparelhos de endoscopia e mamografia no Hospital João Câncio Fernandes

Visando ofertar um melhor atendimento a população, a vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) salientou na Sessão desta terça-feira (22) na Câmara Municipal, que enviará um ofício ao Secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, solicitando a implantação dos aparelhos para exames de Endoscopia e Mamografia no Hospital João Câncio Fernandes.

De acordo com a vereadora, a carência na estrutura da Unidade de Saúde é enorme, e isso tem refletido também no trabalho dos servidores, tendo em vista que por mais eficiente que o profissional seja, ele precisa dispor de uma estrutura adequada para trabalhar, e isso reflete diretamente em um atendimento de qualidade aos moradores.

“Os aparelhos de Mamografia e Endoscopia ajudariam a nossa população a diagnosticar problemas de saúde precocemente, e consequentemente uma maior possiblidade de sucesso no tratamento. Enfatizo aqui, que reconheço que os profissionais fazem de tudo que está ao seu alcance para atender bem aos moradores, mas esbarra na falta de estrutura que é uma realidade hoje no único hospital do nosso município”, frisou a Parlamentar.

Essa luta por melhorias na saúde no Vale do Iaco, é uma bandeira que vem sendo levantada constantemente pela vereadora. Pois ela é conhecedora das dificuldades enfrentadas pelos moradores, sobretudo os mais humildes. No mês passado, Ivoneide solicitou a realização de um mutirão de cirurgias em Sena Madureira, por conta da alta demanda de pacientes que necessitam passar por um procedimento cirúrgico.



