Vereador Sidiney Araújo reivindica a vinda de mais uma ambulância do Samu para o hospital de Sena Madureira

O vereador Sidiney Araújo (PP) voltou a falar sobre a necessidade de o Governo do Estado destinar mais uma Ambulância do Suporte de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para melhorar o atendimento à população do município.

De acordo com o parlamentar mirim, as reclamações quanto à isso são constantes, e vez ou outra, os moradores são penalizados pela falta de mais um veículo desse porte no Vale do Iaco, sobretudo quando necessitam ser encaminhados para Rio Branco em busca de um atendimento especializado.

“Nossa cidade precisa de ao menos duas ambulâncias a disposição da população, para quando uma apresentar problemas, a outra esteja apta a transportar os pacientes com destino a capital. Muitas vezes o morador vem da zona rural com um problema sério de saúde, e quando a transferência é necessária, ele tem que pagar um veículo particular, ou então fica desassistido. É inadmissível o terceiro maior município do Estado ter apenas uma ambulância a disposição dos quase 50 mil habitantes”, salientou o Vereador.

Sidiney lembrou ainda que nos meses anteriores, esteve em Rio Branco conversando com o então Secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, sobre esta demanda. Na ocasião, foi informado que no prazo de 60 dias Sena Madureira seria contemplada com mais uma Ambulância, mas quase 100 dias depois, a promessa ficou apenas em palavras, e enquanto isso a população vai sofrendo as consequências da omissão por parte do Governo do Estado.



