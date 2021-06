Vereador Sidiney Araújo solicita que Deracre realize trabalho de melhoramento nos ramais de acesso ao Polo Elias Moreira e Quintal Florestal

Na noite desta terça-feira (29), o vereador Sidiney Araújo (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal para solicitar por meio de ofício endereçado ao Deracre, um melhoramento nas “mangas” de acesso aos ramais do Pólo Elias Moreira, e da comunidade Quintal Florestal em Sena Madureira.

Publicidade

De acordo com o parlamentar, os moradores dessas localidades precisam urgentemente de uma intervenção do referido órgão, para poder escoar suas produções.

“O governo precisa fazer algo por essas duas comunidades, por isso vou encaminhar um ofício ao Diretor Presidente do Deracre, senhor Petrônio Antunes, solicitando uma ação naquela região. Pois os nossos amigos produtores estão enfrentando muitas dificuldades para trafegar nos referidos ramais, faço esse pedido em nome de dezenas de famílias que estão aguardando esse benefício”, frisou o Vereador.

Sidiney Araújo ainda destacou que acompanha com certa tristeza a decisão do Governo do Estado de exigir a devolução do Maquinário que estava cedido à Prefeitura. Pois o mesmo tem ciência que os verdadeiros prejudicados serão os produtores Rurais que anualmente precisam ter acesso nos Ramais em que moram.



Publicidade