Vereador Sidiney Araújo cobra pavimentação com micro revestimento na estrada Mário Lobão, prometida pelo Deracre

O Vereador Sidiney Araújo (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (22) para reivindicar a Pavimentação com Micro Revestimento da Estrada Mário Lobão, que dar acesso à comunidade do Segundo Distrito, que em datas anteriores foi prometida pelo Deracre.

O Parlamentar declarou que o acordo era que tão logo fosse concluída a operação Tapa buracos, a Referida via receberia a Pavimentação com Micro Revestimento. No entanto, após quase 03 meses, o trabalho ainda não foi executado.

“A população está aguardando que o Governo do Estado cumpra com o que foi acordado, e aplique o Micro Revestimento na Mário Lobão. Por isso vou enviar um ofício ao Diretor Presidente do Deracre, Petrônio Antunes para que ele possa informar quando esse trabalho será realizado. Como morador da comunidade e representante dos moradores vou continuar reivindicando nesta tribuna até que o serviço seja de fato uma realidade”, disse o Vereador.

Vale destacar que Sidiney Araújo fez parte da comissão de Vereadores que no início do ano esteve em Rio Branco, solicitando a recuperação da via supracitada. Na ocasião, foi anunciado pelo representante do órgão competente que após a conclusão da primeira etapa, a estrada seria recapeada, mas o fato é que até esta presente data a ação ainda não ocorreu.



