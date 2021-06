Vereador Carlos Beliza vai à sede da Energisa e apresenta demandas da população de Sena Madureira

O vereador Carlos Beliza (MDB) destacou durante a sessão na Câmara Municipal nesta terça-feira (29) que esteve em Rio Branco no dia de ontem, juntamente com a Deputada Estadual Meire Serafim (MDB), reunido com representantes da Energisa para apresentar algumas demandas dos moradores do Vale do Iaco.

Na ocasião, o Parlamentar Mirim tratou sobre a extensão do Programa Luz Para Todos nos Ramais Lua Nova, situado no km 02, Ramal do Adolar, km 01 e Vieira no km 07, ambos na BR 364. Beliza também falou sobre a necessidade de implantação da rede de energia elétrica nas demais comunidades rurais próximas a cidade, outra pauta na reunião foi que as famílias que residem em locais com mais de 80 metros da rede de eletrificação rural também sejam contempladas com o benefício.

“As pessoas estão vendo o campo como um local que é bem melhor para se viver, por isso estão construindo suas casas em sítios, e isso é natural pois elas procuram comodidade. Por essa razão fomos apresentar algumas demandas que os moradores nos solicitaram. Os representantes nos receberam muito bem e apresentaram para nós todo o planejamento que eles elaboraram tanto para este corrente ano, como para o ano de 2022. A Deputada e eu frisamos que ainda existe muitos moradores que não serão atendidos, e eles pediram que fizéssemos um levantamento juntamente com o sindicato rural e levássemos até a Energisa, e é isso que vamos fazer. Agradeço aos representantes pela ótima receptividade, e a Deputada Meire Serafim por me acompanhar nessa agenda”, frisou o Vereador.

O Parlamentar também pediu melhorias no atendimento às residências localizadas na área urbana do município, sobretudo no tocante à entrega de talões, que tem gerado transtornos aos munícipes.



