Vereador Carlos Beliza se reúne com representantes do Banco Bradesco e apresenta principais reivindicações da população

Na manhã de ontem, quarta-feira (23), o Vereador Carlos Beliza (MDB) se reuniu com Representantes do Banco Bradesco vindos da Capital e também aqui de Sena Madureira para apresentar algumas reivindicações dos moradores, no tocante à melhorias no atendimento, sobretudo com relação à população idosa do município.

De acordo com o parlamentar, as principais pautas levantadas foram a implantação de um espaço adequado e amplo para atender os clientes, em especial os idosos, evitando que os mesmos fiquem expostos ao sol e a chuva. A disponibilização dos expressos instalados nos Supermercados com dinheiro suficiente, sobretudo nos dias de pagamentos para atender os idosos.

Beliza pediu ainda que o Banco disponiblize um calendário de prova de vida, divulgado amplamente através das rádios e redes sociais, e a ampliação do números de funcionários para atender os quase 3.000 idosos que necessitam receber seus salários aposentadorias.

Após a reunião, o Vereador falou sobre a pauta. “Foi uma reunião importante, onde podemos apresentar todas as reclamações da comunidade, com relação ao atendimento do Bradesco em Sena Madureira. Foram mais de 2 horas de uma conversa franca, pedindo providências para melhorar essa demanda. Os representantes ouviram atentamente, e se comprometeram em dar encaminhamento às nossas reivindicações. Vamos continuar dando uma atenção especial para essa causa, até que tudo seja solucionado”, declarou

Beliza ainda acrescentou. “Agradeço aos amigos parlamentares que também estiveram conosco nesta agenda, ao Conselho Municipal do Idoso, na pessoa do amigo Ribamar Silva, que foi quem convocou essa reunião juntamente comigo. E também agradeço aos representantes por ter atendido o nosso convite e ouvir as nossas demandas”, concluiu o Vereador.



