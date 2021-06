Vereador Carlos Beliza reivindica melhoria no atendimento da 4ª Ciretran de Sena Madureira

O vereador Carlos Beliza (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal durante a sessão na noite desta terça-feira (22), para relatar sua insatisfação com o atendimento por meio de agendamento realizado pela 4ª Ciretran de Sena Madureira, que tem causado bastante transtornos aos moradores.

O vereador declarou que encaminhará um ofício ao representante do órgão no município, Francisco Maia, pedindo que providências sejam tomadas, para melhorar o atendimento na Localidade. Ele ainda ressaltou que é inadmissível um morador precisar ser atendido e só conseguir fazer um agendamento nos dias 10 e 25 de cada mês.

“Infelizmente a gente não consegue fazer um simples agendamento para ser atendido no Detran aqui em Sena Madureira, pois eu entrei no site e fui informado que esse procedimento é possível ser feito somente no dia 10 ou 25 de casa mês, isso é um absurdo. A gente chega lá e não ver ninguém, ao meu ver lá não é um órgão que reúne muitas pessoas, para termos que fazer tudo pela internet. Portanto é necessário rever essa linha de atendimento”, disse o parlamentar.

Beliza frisou que o problema se agrava mais ainda, quando é um morador da zona rural que precisa ser atendido, tendo em vista que ele não dispõe de um smartphone para fazer esse procedimento via internet, e muitas vezes é obrigado à procurar uma lan house pois não tem se quer um servidor do Detran para auxiliá-lo

E acrescentou. ” Por isso peço ao representante do Detran que apresente uma solução para atender melhor as pessoas, de forma que a gente não fique totalmente dependente desse agendamento via internet, e assim evite ao máximo causar transtornos para os munícipes, em especial os que residem na zona rural e se deslocam de locais distantes em busca desses atendimentos. Estou pedindo isso em nome dos moradores que estão sendo prejudicados por conta dessa situação”, concluiu o vereador.



