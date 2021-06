Vereador Carlos Beliza acompanha revitalização de trecho da rua Padre Egídio

Na manhã de ontem, (16) o vereador Carlos Beliza (MDB) esteve na rua Padre Egídio acompanhando de perto o início do trabalho de revitalização de um trecho da Rua Supracitada, que está sendo executado pela Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras.

De acordo com o parlamentar, esses serviços na área de Infraestrutura são de suma importância, sobretudo após o município ter sido bastante afetado pela segunda maior enchente da história, Beliza lembrou que o trecho que está sendo revitalizado também foi atingido pelas águas, portanto essa ação está acontecendo em uma boa hora.

“Vim aqui ver in loco esse trabalho importante em prol da nossa população, aproveitei para conversar com os funcionários e dei os parabéns à eles pelo empenho do dia à dia. A gente precisa ter consciência que nossa cidade foi devastada pela enchente no mês de Fevereiro, e esse processo de reconstrução vai durar alguns meses. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) está de parabéns por determinar mais essa ação, tenho visto o esforço dele em garantir que obras dessa natureza sejam executadas em nosso município. Enquanto representante do povo, tenho levado algumas demandas ao conhecimento do gestor municipal, e na medida do possível ele tem nos atendido. Estamos trabalhando para ver nossa cidade cada vez melhor”, frisou o vereador.

O trecho revitalizado compreende entre a esquina da Escola Chapeuzinho Vermelho ao cruzamento com a Rua Monsenhor Távora. Após a conclusão da terraplanagem, o local receberá pavimentação asfáltica. Além dessa ação específica, outras Ruas serão recuperadas, principalmente as que tiveram sua base deteriorada por conta da enchente.



