Veja imagens da operação no RJ que prendeu mandantes de ataques em Manaus

Durante esta sexta-feira (18), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e o Departamento Geral de Combate à Corrupção, Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagraram a operação ‘Coalizão Pelo Bem’ que resultou em prisões de líderes de organizações criminosas que se instalaram na comunidade Vila Cruzeiro, na Zona Norte, do Rio de Janeiro.

Publicidade

Também foi cumprido mandados de busca e apreensão em nome de líderes de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas que atua no Rio de Janeiro e no Amazonas além disso, também serão cumpridos mandados nas cidades de Manaus e São Paulo.

Foram presos dois traficantes no Rio de Janeiro, cabeças da facção criminosa. Marcelo da Silva Nunes, vulgo “Marcelão”, cunhado do traficante Gelson Carnaúba e Pedro da Silva de Carvalho, responsável pela gerência financeira da organização criminosa.

Dos mandados judiciais solicitados pela Polícia do Amazonas, foram presas cinco pessoas em Manaus e uma no Rio de Janeiro. As diligências na capital amazonense ainda estão em curso.



Publicidade