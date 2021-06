Veículo com placa adulterada é apreendido pela PM

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) apreenderam na tarde de segunda-feira, 21, um veículo com placa adulterada. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina no bairro 6 de Agosto.

O carro estava no estacionamento de uma farmácia. Os militares suspeitaram que havia algo errado, fizeram a consulta no sistema do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/Ac) e constataram que a placa do veículo Blazer estava como sendo de um Ecosport.

O motorista do veículo não resistiu a prisão e contou que o carro teria sido adquirido por um primo em um leilão e que eles teriam colocado a placa de outro automóvel em uma oficina para poder circular na cidade.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Flagrantes da capital para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.



