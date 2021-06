Vaga para ‘mucama’ em hotel no interior do Acre gera polêmica na web e post é apagado

Um anúncio de vaga para trabalhar no restaurante e chalés ‘Fazenda Três Irmãs’, em Xapuri, no interior do Acre, causou polêmica ao ser postado nas redes sociais do estabelecimento. Isso porque, uma das vagas oferecidas era para contratar “mucama”.

A postagem foi feita nos stories do Instagram na noite dessa quinta-feira (17) e gerou reações negativas na internet. Logo em seguida, o anúncio foi retirado da página e uma nova postagem foi feita já sem a palavra. Alguns internautas chegaram a marcar o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho no Acre alertando sobre a publicação.

As críticas foram porque a palavra mucama faz referência ao nome dado à escrava negra que prestava serviços domésticos para os patrões, na época da escravidão. Essas mulheres costumavam ser jovens e bonitas e, em alguns casos, também serviam como ama de leite para os filhos dos senhores.

‘Termo comum na hotelaria’

O G1 entrou em contato com o estabelecimento e a agência responsável pelo marketing do local disse que é do Paraguai e que termo é comumente usado na hotelaria em vários países. Eles afirmaram ainda que não sabiam que a palavra fazia referência a escravo.

“Acontece que somos uma agência estrangeira e o termo é muito comum na hotelaria, então é usado com muitos dos nossos clientes que tem serviço de hospedagem. Aqui, o termo mucama é mais que comum e não sabíamos. Então quando três pessoas que escreveram nos comentando isso, nós tiramos o post e apagamos a palavra. Apagamos para não dar confusão. Foi uma coisa de 5 minutos”, afirmou a agência.

Ainda segundo a agência, a vaga seria para o cargo de camareira. A reportagem tentou ainda ouvir a gerência ou os donos da Fazenda Três Irmãs sobre a publicação polêmica, mas até última atualização desta matéria não conseguiu contato.



