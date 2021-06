Vacinação para pessoas à partir de 30 anos acontece nessa quarta feira em Cruzeiro do Sul

Com o sucesso em doze horas de vacinação e cerca de três mil pessoas vacinadas no último sábado, a secretaria de saúde anunciou nessa terça-feira o seu cronograma de vacinação do público à partir de 30 anos contra à Covid-19, nesta quarta-feira,23, como explica o secretário municipal de saúde Agnaldo Lima. “Novamente estaremos retomando mais um dia de vacinação do público acima de 30 anos, no centro da cidade em frente a catedral das 16 horas da tarde até as 22 horas”.

A expectativa é que a gente possa vacinar novamente acima de três mil pessoas. Temos uma equipe pronta. Os nossos profissionais da saúde estão empenhados em avançar com rapidez a nossa vacinação para que a gente possa avançar a médio e longo prazo, voltar a abraçar as pessoas, voltar a ir em aniversários, encontros familiares, relatou o secretário.

O secretário ainda reforça que as pessoas venham com os seus documentos com foto, endereço, cartão do SUS para facilitar o processo da vacinação.



