Vacina da Janssen começa a ser aplicada nesta segunda-feira (28) em Rio Branco

A vacina da Janssen contra a Covid-19 começou a ser aplicada nesta segunda-feira (28) em Rio Branco, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A vacina é aplicada em dose única.

Conforme a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, Socorro Martins, as doses vão ser usadas na imunização do público geral com idade a partir dos 35 anos.

Ao todo, a capital acreana recebeu 1,8 mil doses do imunizante. As doses estão distribuídas em todos os 12 pontos de vacinação abertos ao público nesta segunda para receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19, das 8h às 16h. Antes mesmo da vacinação começar, filas se formaram nos pontos de imunização.

O casal Acelino Pereira Lopes Neto e Sailane Amorim Ferreira, de 36 e 35 anos, fez questão de ir se vacinar junto nesta segunda na Urap Roney Meirelles. Para eles, a imunização traz mais confiança de que dias melhores virão.

“Na verdade para a gente foi uma surpresa chegar aqui e ter essa vacina da Janssen e é uma alegria poder receber essa dose única. Espero que as pessoas possam vim e se motivem a também serem imunizados nesse momento. Os cuidados continuam, com o uso de máscara até que todos estejam vacinados”, disse Sailane.

Pontos de vacinação nesta segunda

Urap Eduardo AssmarUrap Rosângela PimentalUrap Vila IvoneteUrap Roney MeirelesUrap Hidalgo de LimaUrap Cláudia VitorinoUrap Maria BarrosoUrap BacurauUrap Valdeiza ValdezUrap São FranciscoPoliclínica Barral y BarralDrive-thru em frente ao 7º BEC

As mulheres grávidas e as que estão no período pós-parto seguem sendo vacinadas somente na Urap Ary Rodrigues, na entrada do bairro 6 de Agosto, com a vacina da Pfizer.

As doses da Janssen chegaram à capital acreana na quinta-feira (24), mas ainda não tinham sido usadas porque, segundo a coordenadora, como também foram recebidas doses da Pfizer e CoronaVac, esses imunizantes não foram disponibilizados de forma simultânea nos postos da capital. A ideia é evitar que a população tente escolher qual vacina que usar.

Além das doses da vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, Rio Branco recebeu mais 3 mil doses da CoronaVac e 7,2 mil da Pfizer.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 436.360 doses de vacinas e foram aplicadas 318.450 até esta segunda (28), sendo 245.982 da primeira dose e 72.468 da segunda. Rio Branco aplicou 159.387 doses e Cruzeiro do Sul 38.482.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.



