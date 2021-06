Vacina contra a Covid-19 é suspensa para trabalhadores da indústria que estão fora da faixa etária em Rio Branco

Ao G1, o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano da Silva, contou que foram vacinados mais de 5 mil trabalhadores da indústria apenas na quarta fase. Segundo ele, esse número é maior do que o esperado e, com isso, surgiu a preocupação com o estoque de vacina para o cumprimento das faixas etárias.