USP abre 245 vagas em curso online gratuito sobre programação; confira

A Universidade de São Paulo (USP), por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), liberou 245 vagas em curso gratuito sobre fundamentos da programação de computadores.

Publicidade

Todo o conteúdo será abordado pela internet, sendo voltado aos que não têm familiaridade com a área e querem aprimorar seus conhecimentos.

Conforme a página do ICMC, o curso online gratuito sobre programação terá carga total de 12 horas.

As aulas serão realizadas por meio de uma plataforma digital, nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, das 14h às 17h. Após a conclusão, os candidatos vão receber certificados emitidos pela USP, desde que cumpram 75% das atividades.

Vale destacar que não é necessário ter conhecimento prévio para se inscrever.

Curso online gratuito da USP sobre programação: conteúdo

Na página da USP Digital, consta os assuntos que serão abordados no curso online gratuito sobre programação de computadores. Acompanhe:

Importância da computação no mundo atual e suas aplicações; Conceitos básicos sobre computadores: hardware, software, sistema operacional, compiladores e linguagens de programação; Resolução computacional de problemas: projeto de algoritmos; estruturas de decisão e repetição; tipos de dados simples; tipos de dados compostos (vetores, matrizes, strings e registros); funções e procedimentos; Prática simples com linguagem de programação de alto nível.

Curso online gratuito da USP sobre programação: inscrições

As inscrições para o curso de programação da USP podem ser feitas entre os dias 15 e 17 de junho de 2021. Para isso, basta acessar a página da USP Digital e preencher os campos solicitados.

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) informou que os cadastros não funcionam por ordem de chegada. Ou seja, todas as inscrições serão aceitas no sistema, desde que realizadas dentro do prazo previsto. Haverá um sorteio das vagas no dia 18 de junho.

Curso online gratuito da USP sobre programação: mais informações

Para mais informações, entre em contato com o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Até porque o ICMC está responsável pelo curso introdutório de computação programação.

Veja os canais de atendimento: