Traficantes são presos transportando 10 kg de drogas em táxi no interior do Acre

Os traficantes J. I. S. O., 36 anos, e F. U. F. S., 26, foram presos por tráfico de drogas, na noite deste domingo (20), com 10 quilos de pedra de oxidado em um táxi no km 9 da Rodovia BR-364, sentido Tarauacá – Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Publicidade

Policiais miliares do Grupo Tático do 7° Batalhão estavam em um patrulhamento de rotina pela rodovia, quando avistaram o táxi trafegando sentido Cruzeiro do Sul – Tarauacá e deram ordem de parada, a qual foi obedecida pelo motorista. Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Ao ver o nervosismo tanto dos passageiros quanto do taxista, os PMs fizeram uma revista no veículo e debaixo do estepe do carro foi encontrado 10,192 kg de pedra de crack. Ao ser perguntado onde teria pego os entorpecentes, o taxista disse que pegou a droga na Vila Liberdade e levaria até Rio Branco, e que os supostos passageiros estavam fazendo companhia a ele, e que o taxista receberia R$ 1.800 (mil e oitocentos) e o acompanhante receberia R$ 1 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, os homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com os 10 kg de drogas e o taxista.



Publicidade