TJAC faz nova convocação de acadêmicos para estágio

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública, na página 150 da edição n. 6.849, do Diário da Justiça eletrônico, de sexta-feira, 11, Edital n. 20/2021 para a convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, realizado em 2018.

Foram convocados dezenove estudantes do curso de Direito, sendo oito para estagiarem no período matutino e onze no período vespertino. Dois estudantes do curso de Administração foram chamados para estágio no período da manhã.

O edital de convocação, assinado pela desembargadora-presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, consta no anexo único, a lista de documentos que os candidatos deverão enviar para o e-mail da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas ([email protected]), sob pena de perda da vaga da função a ser exercida no processo seletivo, no prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação do referido edital.

Para mais informações, entrar em contato com a Gerência de Desenvolvimento de Pessoa nos telefones 68 3302-0380 ou 68 3302-0374.

Veja documentos necessários

CPF e RG (Original);

Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada);

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www.tjac.jus.br;

Comprovante de residência contendo o CEP da rua (original);

Uma foto 3X4;

PIS/PASEP/NIT;

Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresentação do atestado médico;

Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo DE ESTÁGIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense;

Título de eleitor;

Conta Salário na Caixa Econômica Federal (Ofício expedido pela GECAD)

DIREITO – MANHÃ

FILIPE SOUZA MACHADO

REBECA ARAÚJO GAMA

VÍTOR TEIXEIRA LAMAS

ANA BÁRBARA DOS SANTOS LIMA VERDE

PHILIPPE UCHÔA DA CONCEIÇÃO

ALLAN SOARES DE SOUZA

JULYANE SILVA YARZON

EVELYN DAMARIS LIMA DE OLIVEIRA

DIREITO – TARDE

BRUNA AMINE LIMA MACEDO COUTINHO

IVAEL PEREIRA MOREIRA

THALISON MATHEUS DA SILVA

LUCAS MARTINS DE BRITO

ISABEL CÍCERA DA SILVA BENÍCIO

ANDRIELLY DE OLIVEIRA SANTOS

GIOVANA FERREIRA RIBEIRO

ANNA CAROLINE NASCIMENTO BASTOS

NILTON MESSIAS CAHÚ DE OLVEIRA

REJANE CAMPOS RIBEIRO

MARCUS VENÍCIUS PACHECO JÚNIOR

ADMINISTRAÇÃO – MANHÃ

GABRIEL SOUSA LIMA

SANIELE DE LIMA CAETANO AZEVEDO