Tirullipa é acusado de plagiar mais um humorista iniciante

O humorista iniciante Venilson Gusmão acusou o comediante Tirullipa de plágio após ter vídeo copiado e não ter recebido os devidos créditos.

O vídeo mostra Venilson tomando a vacina contra o coronavírus e a reação de pessoas de vários países.

Todos dizem obrigada em sua língua natural, mas quando chega no Brasil, ao invés do agradecimento, o humorista diz: “Pode beber“? A publicação original foi feita no dia 6 de junho.

No último domingo (28), Tirullipa postou o plágio do vídeo que só teve uma frase de diferença.

Venilson não gostou nada e fez uma publicação reclamando sobre Tirullipa não ter dado os créditos. Ele começou falando sobre o sucesso do vídeo e agradeceu os internautas pelo sucesso da postagem:

Postei meu vídeo há mais de uma semana, exatamente no dia 16 de junho. Nem imaginei que iria viralizar, mas graças a Deus superou minhas expectativas. Nos últimos quatro dias, o vídeo foi ganhando cada vez mais força e se popularizou. Neste domingo, o meu vídeo da vacina atingiu mais de 60 mil visualizações pela manhã”, começou.

“Senti um refrigério. Valeu a pena! Muitas pessoas elogiando, curtindo, me seguindo e rindo comigo. Afinal riso é mão dupla. Isso dá um gás, sabe? Aí vem o seu @tirullipa e faz uma cópia sem dar crédito. Acho isso tão fraco para quem parece ter tanta força na web. Busco dar o meu melhor no que faço. Pensei que você também.E para todos que acham que isso é besteira, observe que isso é propriedade intelectual”, finalizou com indignação.

Não é a primeira vez que o filho de Tiririca é acusado de copiar a obra de um humorista iniciante. EM março deste ano, durante uma live de Wesley Safadão, Tirullipa cantou uma paródia da música “Esquema Preferido”, dos Barões da Pisadinha.

No entanto, o DJ Calixto, outro humorista iniciante, reclamou da falta dos devidos créditos depois que alegou que a paródia originalmente, é de autoria dele:

“Acabei de ver que você [Tirullipa] cantou a versão da minha paródia na live do Safadão, show de bola, fiquei muito feliz. Muito obrigado! Mas fui eu que criei. Se você quiser gravar comigo, eu estou aqui. Meus seguidores estavam assistindo a live e me mandaram ‘o Tirullipa falou da paródia’, mas infelizmente não me deu os créditos”, disse Calixto na ocasião.

Veja a seguir aos vídeos de Venilson e Tirullipa a seguir: