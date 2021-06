Tiago Liefert mantém audiência superior à de Faustão

O apresentador Tiago Liefert que assume, desde a semana passada, a dura responsabilidade de substituir o veterano Fausto Silva nas noites da Globo manteve a audiência do agora “Super Dança dos Famosos” superior ao apresentado por Faustão há duas semanas.

Segundo dados prévios divulgados pelo site ‘CTV Audiência’ o reality de dança apresentado por Liefert nesse domingo (20), marcou 16,2 pontos de média, com picos de 18.8 na Grande São Paulo.

Número semelhante aos 17,0 pontos registrados na semana passada por Liefert. No programa do último dia 6 de junho, quando Fausto Silva ainda estava no comando do dominical, o Domingão do Faustão marcou 15.7 de média.

Liefert conseguiu segurar a audiência da Globo mesmo com algumas mudanças repentinas no programa tradicional de domingo. As bailarinas que até semana passada estavam no palco, não apareceram na edição do “Super Dança dos Famosos” de hoje. Confirmando ainda mais os rumores de que a Globo colocou as bailarinas do programa na geladeira.

As tradicionais video-cassetadas que foram o ponto alto da edição de semana passada apresentada por Tiago Liefert junto com o humorista Ed Gama também deixaram de ser exibidas essa semana. Dando lugar somente para o reality de dança que teve Angélica, Moacyr Franco e Carlinhos de Jesus como jurados famosos.