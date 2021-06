Suécia bate Eslováquia e lidera grupo E da Eurocopa

A seleção da Suécia ficou mais perto da classificação às oitavas de final da Eurocopa.

Nesta sexta-feira, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia, os suecos derrotaram a Eslováquia por 1 x 0 – gol de Emil Forsberg, em cobrança de pênalti, aos 32 minutos do segundo tempo -, pela segunda rodada do Grupo E, e estão a apenas um empate contra a Polônia para avançar de fase.