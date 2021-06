STF volta a negar habeas corpus para Ícaro Pinto acusado de atropelar e matar Johnliane

A ministra Cármem Lúcia do Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a negar o recurso de habeas corpus, interposto pela defesa de Icaro José da Silva Pinto, motorista da BMW que atropelou e matou Johnliane de Souza, de 30 anos, no dia 6 de agosto de 2020.

De acordo com o despacho da decisão, consta dos autos que Ícaro foi denunciado em setembro do ano passado pela prática dos delitos de homicídio

qualificado e nos artigos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em agosto de 2020, o juízo da Segunda Vara do Tribunal do Júri da

Comarca de Rio Branco/AC decretou a prisão preventiva do recorrente pelos

seguintes fundamentos:

“Quanto aos requisitos, a decretação da prisão preventiva justifica-se

para garantia da ordem pública, porquanto o crime imputado é grave e afetou consideravelmente a

comunidade local, uma vez que se trata, em tese, de homicídio de uma

mulher, que não teve a chance de se defender, uma vez que teve a vida

acabada por conta de uma disputa de “racha” entre os veículos conduzidos

pelos representados”.



