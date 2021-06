Solange Almeida surpreende e revela que se casou em segredo

Apesar de postar alguns registros ao lado de Monilton Moura, seu até então noivo, Solange Almeida resolveu manter em segredo que se casou com ele no ano passado.

Publicidade

Nos Stories do Instagram, a cantora falou sobre a omissão da novidade. “Recebi um monte de mensagem de fãs, de amigos, perguntando: ‘Sol, que história é essa que você casou com o Monilton e ninguém ficou sabendo?’”, iniciou a artista.

“Ai gente, tem coisas que a gente não precisa sair gritando por aí aos quatro ventos. Principalmente quando a gente não tem nada para provar para ninguém”, explicou ela.

“Mas é verdade sim, a gente casou, desde o ano passado, mas ninguém soube. Mas, logo, logo, vou falar desse assunto para vocês. Fiquem tranquilos, o bom é que vocês sabem que estou muito feliz“, declarou Solange Almeida.

Na sequência, a forrozeira contou que possui um registro para mostrar para os fãs. “Tenho um vídeo muito lindo, que vou postar para vocês, tá? Logo, logo a gente posta. Acho que estou pensando em postar no dia dos namorados. O que vocês acham?“.

Vale lembrar que Sol e Monilton já namoraram no passado, mas reataram a relação apenas em 2020. Pouco tempo depois de assumir a relação com o rapaz, que é 17 anos mais novo do que ela, a cantora falou sobre a novidade em conversa com a repórter Daiane de Paula nos bastidores do Domingão do Faustão.

“Nunca fui de olhar para trás, pra mim ex sempre foi ex. Nunca teve recaída. Pra mim, pra frente é que se anda”, disse Almeida, que completou: “Mas foi uma coisa que não foi tão bem resolvida na época. Me casei depois que a gente se separou. Ele não namorou ninguém, disse que estava me esperando. A gente não se viu mais, parou de se falar”.

“Quando me separei, ele me mandou um direct, meu coração apertou. Ele ficou com receio. Peguei o carro e bati na cidade dele. A gente voltou e não se separou mais”, confessou.

“As pessoas falam que tem que viver o luto, mas eu não sou mulher de viver luto. Não me separei sofrendo, sabia o que queria. Já tinha tentado e não deu. Melhor se casar cinco vezes do que ficar cinco anos infeliz”, declarou.