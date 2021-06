Sindicato da educação emite nota repudiando declaração de Bittar sobre vacinas de servidores

Na entrevista à imprensa local, o emedebista reafirmou que os servidores da Educação estavam pedindo um privilégio ao cobrar prioridade na vacinação contra à Covid-19.

Em nota, o Sinteac classificou as declarações de Bittar de “infeliz” e afirmou que os servidores da Educação estão indignados com a postura do emedebista em atacar a categoria.

“Não bastasse a falta de compromisso deste senador com a classe da Educação do Estado do Acre, o senador foi muito infeliz ao dizer que os professores que reivindicam ser vacinados estavam querendo privilégios e ainda acusa o sindicato de ir em sua página atacá-lo”, destaca ponto da nota.



