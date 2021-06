Sílvio Santos autoriza documentário polêmico sobre ele no SBT

Sílvio Santos resolveu transmitir no SBT um documentário que recusara anos atrás. Com entrevistas dadas por Xuxa Meneghel, Fausto Silva, Gugu Liberato, entre outras personalidades, a produção feita há seis anos será finalmente veiculada.

Segundo o TV Pop, a produção foi feita sem o conhecimento do homem do baú e estava vetado porque ele não gostaria de receber nenhum tipo de homenagem em algumas das atrações do SBT. Mas agora ele mudou de ideia.

Os grandes diretores da casa ficaram preocupados com a decisão surpreendente de Sílvio. As chamadas do documentário foram veiculadas já no intervalo do “Programa do Ratinho” nesta segunda-feira (14), sem aviso prévio:

“Leonor Corrêa fez um programa homenageando o animador Sílvio Santos. Helen Ganzarolli, Lívia Andrade e Carlinhos Aguiar estarão presentes. Aguardem”, disse o narrador na propaganda.

Ainda segundo a coluna, o próprio comunicador teria escrito o texto da chamada e passado via telefone para os grandes executivos da emissora.

O assunto nos bastidores é de surpresa com a veiculação do documentário, já que Sílvio proibira qualquer homenagem feita pelos programas da casa.

Também se fala que o longa deveria ser transmitido após a morte do comunicador, justamente como uma homenagem.

O SBT enviou em 2020 nota a revista Quem falando sobre a proibição das homenagens a Sílvio:

“Ele nos explicou que, como acionista da emissora, não quer a exibição pelo mesmo motivo que não quis quando tinha 85 anos: nada de autopromoção”.