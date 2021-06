Sikêra Jr. perde patrocínios após chamar homossexuais de ‘raça desgraçada’

O apresentador Sikêra Jr., que comanda o “Alerta Nacional”, na RedeTV!,e o “Alerta Amazonas”, na parceira TV A Crítica, perdeu três patrocínios após o movimento #DesmonetizaSikera, iniciado por causa de uma fala homofóbica do comunicador .

Na sexta-feira (25), no “Alerta Nacional”, o âncora afirmou que os homossexuais são “uma raça desgraçada”. A declaração repercutiu na web e nesta segunda-feira (28), dia em que se celebra o Orgulho LGBTQIA+, três marcas se manifestaram e cancelaram os patrocínios para Sikêra.

A MRV, através do Twitter, anunciou que não investe mais no programa Alerta Amazônia/Nacional. “A MRV acredita na diversidade e não compactua com qualquer forma de preconceito. O programa Alerta Amazônia já não faz mais parte dos nossos planos de mídia.”, publicaram.

A Hapvida, empresa de plano de saúde com forte atuação no Norte e no Nordeste do país, explicou o fim da parceria com o apresentador. O escritor Jean Wyllys questionou a empresa nas redes sociais e recebeu a resposta. “Não apoiamos forma alguma de preconceito, seja social, de credo, raça, gênero ou orientação sexual. No momento, suspendemos o patrocínio do Alerta Amazonas. Estamos sempre trabalhando por uma sociedade mais saudável”, avisaram.

E a operadora TIM também revelou que não patrocina mais a emissora. “Desde a semana passada, realizamos a suspensão da veiculação, que é automática pela plataforma de anúncio, nesse canal. Reforçamos que a Tim não está ligada a movimentos, nem compactua com disseminação de notícias falsas e discursos de ódio.”, respondeu através do Twitter para um seguidor.