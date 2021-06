Servidores da saúde em Cruzeiro do Sul fazem reunião para avaliar movimento de greve da categoria que iniciou segunda-feira

Após rejeitar a proposta do governo do estado do Acre, os servidores da saúde continuam em greve. A categoria paralisou as atividades na segunda-feira, dia14, pedindo melhorias salariais, dentre outras vantagens. A greve acontece nos 22 municípios do estado.

Em Cruzeiro do Sul, os servidores se reuniram novamente na manhã desta quarta-feira,16, para reforçar as suas reinvindicações. Darlene Rodrigues representante do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, diz que a greve é um pedido de socorro. “Estamos desde segunda-feira apoiando a luta da nossa classe, porque já teve várias reuniões em Rio Branco. Até agora nenhuma solução para as nossas pautas que o sindicato está cobrando do governo”.

Zulenilde Ribeiro é técnica de enfermagem e trabalha há 35 anos na saúde. Ela afira que o salário que os técnicos estão recebendo não dá para sustentar a família. “A gente recebe mal pra comer, nós estamos na linha de frente trabalhando pela vida da população e isso é muito vergonhoso”.



