Servidores da Caixa devem ser incluídos no grupo prioritário da vacina

A Câmara dos Deputados aprovou o destaque nº 18 do Projeto de Lei (PL) 1.011/2020, nesta quinta-feira (17/06), que inclui os bancários da Caixa Econômica Federal (CEF) no grupo prioritário da vacina.

Assim, esses servidores poderão ser imunizados contra o coronavírus pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão é uma resposta aos vários pedidos feitos ao governo federal pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae).

Vale ressaltar que os funcionários da Caixa participam diretamente dos pagamentos do auxílio emergencial desde sua instituição. Logo, se encaixam na linha de frente de trabalhadores.

Além disso, o texto também teve a emenda de redação n° 4 aprovada, estendendo a vacinação prioritária a todos os bancários. Agora, o PL será enviado para votação no Senado Federal.

“A aprovação deste projeto de lei representa uma grande vitória da forte mobilização da categoria na luta pela vida. Os trabalhadores da Caixa se mostraram essenciais ao país. Vamos continuar batalhando pela aprovação do projeto pelos senadores, em defesa da vacina para todos, em defesa da vida”, celebrou o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.

Quem também comemorou a conquista foi a deputada Erika Kokay, que defendeu a proposta.

“Fizemos justiça à categoria bancária deste país. São trabalhadores que se dedicam a assegurar tantos direitos que vão além de benefícios sociais, mas também serviços bancários no dia a dia da população”, comentou.

Pedidos de inclusão dos bancários como prioritários da vacina

Na última semana, entidades sindicais dos bancários se reuniram com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para entregar ofícios e pareceres médicos e técnicos.

Os documentos atestam a necessidade de os bancários entrarem para como prioritários no plano de vacinação. Especialmente porque, de acordo com o Decreto 10.329/2020, esses servidores são considerados essenciais para o país.

Estiveram presente na reunião, em Brasília, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e dirigentes do Comando Nacional dos Bancários e do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Sérgio Takemoto lembrou ainda que, antes da conversa com o ministro, já em 2021, a Fenae enviou dois ofícios ao Ministério da Saúde pedindo prioridade de vacina aos servidores da Caixa.

“Os bancários estão mais suscetíveis à contaminação pela COVID-19 dado o atendimento bancário ocorrer em ambiente fechado, com manipulação de cédulas e documentos que passam por várias pessoas”, disse.

Servidores da Caixa trabalham em lugares sem ventilação

O presidente da Fenae ressaltou que, segundo dados do “Dossiê Covid”, cerca de 70% dos empregados da CEF trabalham em agências e unidades que tem falta de ventilação, janelas ou abertura para o ambiente externo.

Esses funcionários foram ouvidos pela ouvidos na pesquisa “Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho” e informaram haver menos de dois metros de distância entre colegas e clientes.

Outra pontuação feita pro Takemoto foi a escassez de máscaras para trocas periódicas durante o período de trabalho.

“Desde o início da pandemia, os empregados da Caixa estão expostos a altos riscos de contágio; mesmo assim, permanecem empenhados na assistência a milhares de brasileiros”, afirmou.

Além disso, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que 152 desligamentos por morte foram causados pelo coronavírus no primeiro trimestre do ano.

“A situação é urgente. Não dá para esperar mais. Os números de contaminação mostram a gravidade do problema”, comentou Takemoto.