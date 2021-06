Sertanejo Léo Chaves conta que fã ofereceu R$ 100 mil para passar noite com ele

O sertanejo Leó Chaves, que está seguindo carreira solo após romper com Victor , relembrou uma situação inusitada do começo de carreira.

Em entrevista ao jornal Extra, ele contou uma proposta indecente que recebeu após um show em Belo Horizonte na época quando ainda fazia dupla com o irmão.

Uma fã ofereceu nada menos do que uma bolada de dinheiro para passar a noite com ele.

“No fim de um show, alguns amigos me disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo R$ 100 mil para eu passar a noite com ela”, conta Léo. “Ah, eu não aceitei, não achei legal. Se ela tivesse colocado um zerinho a mais no valor, talvez mudaria de ideia. Não, calma, estou brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu nem à venda estou”, continuou o cantor.

Além de recordar essa situação inusitada, o sertanejo também falou sobre o atual relacionamento com a designer de interiores Carolina Figueira.

O casal está junto há quase um ano e Léo fala que a namorada é alvo de críticas de fãs que não aceitam o fim do casamento do cantor com Tatianna Sbrana, com quem ele foi casado por 14 anos e tem três filhos.

“É impressionante como palpitam. Internet é campo minado, sem dono. Mas Carol é uma pessoa muito autêntica, segura de si. Nessas horas, ela fecha os ouvidos. Ou abre bem os dois: para entrar por um lado e sair pelo outro. Se não fosse assim, não daria certo. Meus filhos amam a Carol, e ela é apaixonada por eles. E minha relação com Tatianna é ótima. Somos amigos, nos falamos com frequência. Depois de uns períodos mais complicados, a gente conseguiu chegar a um equilíbrio”, diz Léo Chaves.