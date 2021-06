Sensitiva prevê tragédia na família Abravanel: “É bom se cuidar”

Lene Sensitiva participou da edição de sexta-feira (25) do programa Mulheres, exibido pela TV Gazeta SP, e falou sobre os vultos que ela mesmo viu no estúdio do programa Vem Pra Cá, atrás de Patricia Abravanel, que comanda a atração.

“Eu estava assistindo ao programa [Vem Pra Cá], porque gosto de ver o Marcão [do Povo, apresentador do Primeiro Impacto] e aí terminou. Nessa foto aí mesmo [exibida no telão], ela estava andando quando eu vi aquele vulto muito estranho passando atrás dela. No outro dia, eu assisti de novo e o mesmo vulto, mas esse não publiquei, não falei nada”, explicou a sensitiva.