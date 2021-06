Sena Madureira continua vacinando pessoas com idade a partir dos 40 anos contra a Covid-19

Na manhã desta segunda-feira (21), a Secretária Municipal de Saúde de Sena Madureira, Nildete Lira, informou que a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade a partir de 40 anos, continua em todas as Unidades Básicas de Saúde, exceto Carlos Afonso.

Para receber o imunizante, o morador deve se dirigir à UBS mais próxima de sua casa, portando documentos pessoais e cartão do SUS.

A gestora da Saúde, ainda destacou que o mutirão de Vacinação realizado no último sábado, atingiu as expectativas da equipe. Na ocasião, mais de 500 pessoas foram vacinadas. Pela celeridade no processo vacinal em Sena Madureira, a expectativa é que ainda essa semana, a faixa etária de idade baixe ainda mais.



