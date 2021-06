Sem coveiro no cemitério, família faz enterro de agricultora que morreu de Covid no interior do Acre

Além da dor de perda, os familiares da agricultora Irani Souza Silva, de 41 anos, foram surpreendidos ao terem que fazer, por conta própria, o sepultamento dela. Isso porque o coveiro não estava no cemitério de Rodrigues Alves, no interior do Acre, na tarde dessa segunda-feira (21). Irani está entre as mais de 1,7 mil vítimas da Covid-19 no estado.