Seleção Feminina encara Rússia e Canadá antes dos Jogos de Tóquio-2020

Para esses dois últimos jogos Pia convocou 25 jogadoras, no entanto, somente 18 delas irão disputar as Olimpíadas.

A ideia é que esses compromissos sirvam justamente para que a treinadora teste alternativas e defina o grupo que disputará os jogos olímpicos.

No treino realizado nesta quinta (10/6), Pia definiu a equipe que entrará em campo contra a Rússia.

A treinadora sueca manteve a base da equipe que disputou os últimos jogos da seleção.

O Brasil deve ir à campo com: Barbara, Letícia Santos, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires; Debinha, Andressinha, Formiga e Marta; Bia Zaneratto e Ludmila.

Antes de viajar para o Japão, as brasileiras ainda farão uma preparação na cidade de Portland, nos Estados Unidos.

O Brasil está no grupo F das Olimpíadas e terá como adversárias da primeira fase as seleções da China, Holanda e Zâmbia.

A Seleção estreia no dia 21 de julho contra a China. Posteriormente, entra em campo no dia 24 para enfrentar as holandesas e encerra a fase de grupos contra o Zâmbia no dia 27 de julho.

Retrospecto recente

O último compromisso oficial da Seleção Feminina foi o torneio She Believes Cup, realizado em fevereiro deste ano na cidade de Orlando, na Flórida. Em três jogos o Brasil derrotou a Argentina por 4 x 1, venceu o Canadá por 2 x 0 e perdeu para os Estados Unidos por 2 x 0.

Esses foram as únicas partidas da Seleção em 2021. Em 2020, a equipe brasileira encerrou o ano aplicando duas sonoras goleadas em amistosos contra o Equador, 6 x 0 e 8 x 0 em partidas disputadas na cidade de São Paulo.