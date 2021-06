Seleção feminina empata com Canadá no último amistoso antes de Tóquio

A seleção brasileira feminina de futebol não saiu do 0 a 0 com o Canadá, no último teste preparatório antes da Olimpíada e Tóquio (Japão), realizado nesta segunda-feira (14), em Cartagena (Espanha).

Na próxima sexta (18), a técnica Pia Sundhage convocará 18 jogadoras e quatro suplentes da seleção que representará o pais na Tóquio 2020.

FIM DE JOGO! EM PARTIDA MUITO DISPUTADA, AS #GUERREIRASDOBRASIL FICARAM NO EMPATE COM O CANADÁ NO ÚLTIMO JOGO PREPARATÓRIO ANTES DOS @JOGOSOLIMPICOS! NOS VEMOS EM @TOKYO2020 RUMO AO GRANDE OBJETIVO! 🇧🇷 0X0 🇨🇦 | #BRAXCAN PIC.TWITTER.COM/WOFHCUAC4E — SELEÇÃO FEMININA DE FUTEBOL (@SELECAOFEMININA) JUNE 14, 2021