Para o retorno das visitas na pandemia de Covid, os presídios precisam seguir regras de segurança, como permitir a entrada de familiares de presos apenas nas quintas, sextas e sábados.

Ainda segundo a portaria, o horário de visitas nos dias estabelecidos será sempre de 8h às 16h e o tempo de duração de cada visita será de uma hora.

Sejus autoriza retorno de visitas a 25 presídios de Rondônia

Outra regra para as unidades é quanto ao número de visitas diárias, que “dependerá da infraestrutura dos espaços específicos para acolhimento”. O estabelecimento penal deverá observar o limite máximo de 8 visitantes por vez e visita íntima está proibida.

“O espaço destinado à visitação deverá comportar mesas/cadeiras para as pessoas visitantes e privadas de liberdade”, determina a portaria.

Abaixo, veja as unidades que podem retomar com visitas:

– Centro de Ressocialização Vale do Guaporé;

– Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho;

– Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo;

– Penitenciária de Médio Porte;

– Penitenciária Estadual Suely Maria Mendonça;

– Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso;

– Centro de Detenção Provisória;

– Penitenciária Estadual Aruana;

– Centro de Ressocialização de Ariquemes;

– Casa de Detenção Feminina de Guajará Mirim;

– Centro de Ressocialização Jonas Ferreti;

– Centro de Ressocialização de Machadinho do Oeste;

– Presídio semiaberto de Jaru;

– Centro de Ressocialização de Alvorada do Oeste;

– Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho;

– Centro Regional de Ressocialização Augusto Simon Kempe;

– Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena;

– Casa de Detenção de Vilhena;

– Colônia Penal Presídio Feminino – Vilhena;

– Cadeia Pública de Colorado do Oeste;

– Penitenciária Regional de Rolim de Moura;

– Casa de Detenção de Rolim de Moura;

– Casa de Prisão Semiaberto e Aberto de Rolim de Moura;

– Cadeia Pública de Alta Floresta do Oeste;

– Casa de Detenção de Cacoal.

As pessoas que forem às unidades para visitarem presos deverão seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara, higienização das mãos e triagem de saúde com verificação de temperatura.

O retorno das visitas acontece após os policiais penais do estado serem vacinados contra o coronavírus.

A portaria deixa claro que todos os procedimentos do Plano de Retomada Gradual de Visitas Sociais podem ser mudados ou alterados a qualquer momento, considerando o cenário da pandemia da Covid-19.

O que não pode?

– É proibido mais de um visitante por custodiado ou entrada de alimentos;

– É proibido visita íntima;

– Também está vedada a entrada de crianças, gestantes, idosos;

Grupo de risco

A portaria também autorizou que a unidade prisional pode fazer o recebimento de visita social ao custodiado que faz parte do grupo de risco.

Isso deverá ser feito uma vez ao mês, desde que o estabelecimento possua estrutura para garantir o distanciamento entre a pessoa presa e o visitante.