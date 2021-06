Segunda dose da vacina Anti-Covid será aplicada nas unidades de saúde em Cruzeiro do Sul

Com quase 40 mil pessoas vacinadas, o município de Cruzeiro do Sul já chegou à faixa etária de 25 anos. O município já recebeu do ministério da saúde 45.281 doses do imunizante. No último final de semana foram vacinadas 2.945 pessoas, com idades de 25 a 29 anos.

Para o secretário de saúde é um avanço importante no combate a pandemia. “A população está comparecendo nas vacinações e isso é muito bom. Nós percebemos que algumas pessoas estão com problemas para tomar a segunda dose. Diante dessa preocupação definimos que a partir de quarta-feira a segunda dose irá acontecer nas unidades de saúde de Cruzeiro do Sul”, relatou.

O secretário ainda afirma que a partir da última hora de vacinação irão abrir frascos de vacinas se tiver um número adequado de pessoas. “Para que não possa haver sobra e não perder nenhuma dose, então você que tem a data prevista para tomar a segunda dose, à partir de quarta-feira, é para se dirigir às unidades de saúde no horário de 9 as 12 horas e das 15 horas até as 18 horas”.



