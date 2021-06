Secretário de Obras de Porto Walter preso pela PF é solto neste sábado

O secretário de Obras de Porto Walter, no interior do Acre, José Maria Branco, que foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (11), já foi solto. Ele foi detido por estar morando em uma fazenda investigada por trabalho escravo. A propriedade é do ex-prefeito Zezinho Barbary, suspeito do crime.

Publicidade

A denúncia do suposto trabalho escravo na fazenda é do ano passado. O advogado do secretário de Obras explicou que, durante operação da PF neste fim de semana para apurar novos fatos, os agentes foram até a propriedade e lá encontraram Branco, que é compadre do ex-prefeito.

A PF ainda não deu esclarecimentos sobre a operação. Zezinho Barbary nega o cometimento do crime e fala em perseguição política por parte de adversários.

A prefeitura de Porto Walter esclareceu que a prisão do secretário não tem a ver com a gestão.