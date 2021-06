Secretária Nildete Lira participa de seminário de saúde em Cruzeiro do Sul

A Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, participou de um seminário realizado pelo Conselho Municipal de Saúde do Acre (COSEMS/AC) na última sexta-feira (18) que reuniu todos os Gestores Municipais de Saúde na cidade de Cruzeiro do Sul. Quem também esteve presente no evento, foi a Coordenadora Municipal da Atenção Básica, Jaksamea Texeira.

Publicidade

Com o tema “Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde” o encontro tratou sobre assuntos relacionados à área, sobretudo em tempos de pandemia, e os recursos destinados pelo Governo Federal para os municípios.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Nildete Lira, falou mais sobre o Seminário que ocorreu no Juruá. “Foi um evento muito importante, onde os secretários se reuniram para tentar encontrar soluções, e também fortalecer os serviços de saúde para que a comunidade possa ter um melhor atendimento. Com esses encontros a gente fortalece a gestão e capacita a equipe para atender os munícipes”, salientou a Secretária.

Nildete destacou ainda que o Seminário serviu para aumentar o conhecimento na área, bem como também para compartilhar informações e reforçar a arrecadação dos Recursos Federais que são destinados para os municípios. E acrescentou. “Quero agradecer ao prefeito Mazinho Serafim, e ao vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) pela confiança em meu trabalho a frente da pasta, e por sempre nos dar oportunidade em participar desses seminários que contribuem significativamente para o aumento do nosso conhecimento, é sempre bom aprender novas diretrizes de trabalho para que possamos implantar em nosso modelo de gestão aqui em Sena Madureira”, concluiu a gestora.



Publicidade