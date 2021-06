Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Sena Madureira inicia mudança para novo prédio

O secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, informou que nesta presente data está sendo realizada a mudança da referida pasta para o novo prédio localizado na Rua Virgulino de Alencar, Bairro Pista. Com isso, os atendimentos estarão temporariamente suspensos, até a próxima Segunda-Feira (28).

Publicidade

A nova sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, funcionará em anexo ao novo Centro do Idoso. O local dispõe de amplo espaço, e dará melhores condições de trabalho para os servidores, e consequentemente um melhor atendimento à população.

O gestor Daniel Herculano, falou mais sobre a mudança. “Seguindo a orientação do prefeito Mazinho Serafim (MDB) estamos iniciando hoje a mudança para o local onde funcionará nossa sede administrativa. Pedimos a compreensão da população nesse momento, principalmente as pessoas que procuram atendimento do Bolsa Família, voltaremos a atender a partir da próxima segunda-feira, já no novo prédio”, frisou Daniel Herculano.

O Prédio Supracitado é fruto de uma emenda parlamentar destinada pela Deputada Federal Jéssica Sales (MDB-AC), o trabalho está em fase de conclusão, e a inauguração está prevista para acontecer nos próximos dias. Vale destacar que mesmo antes da inauguração oficial, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social vai iniciar os atendimentos à população na Localidade, por conta da alta demanda e melhores condições de trabalho.

Fotos: Lucas Costa – Ascom



Publicidade