Saúde diz que Rio Branco tem 27 mil doses em estoque para público geral e promete acelerar vacinação contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (11), as equipes de saúde vacinaram as pessoas acima de 18 anos do público da 4ª fase. As doses foram aplicadas em 12 pontos de vacinação, das 8h às 17h. Para o morador que precisa tomar a segunda dose, conforme a data descrita na carteira de vacinação, a prefeitura montou um drive-thru, exclusivo, no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.