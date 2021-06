Saúde de Rio Branco faz repescagem para imunizar pessoas a partir dos 40 anos neste sábado (19)

A Semsa abre sete Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) e o drive-thru em frente ao 7º BEC das 8h às 16h. O nono ponto de imunização foi montado no Ginásio do Sesi, que vai funcionar das 8h às 22h.

Grávidas e mulheres no pós-parto também podem tomar a primeira dose da vacina. A imunização desse público retornou nesta sexta e é feita na Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto.

Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

As pessoas que precisam receber a segunda dose da vacina, conforme data descrita na carteira de vacinação, ainda podem procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Pontos de vacinação:

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meirelles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Urap Maria Barroso

Urap Rosangêla Pimentel

Ginásio do Sesi do bairro Manoel Julião

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Local de vacinação para grávidas e puérperas:

Urap Ary Rodrigues – das 8h às 16h.

Vacinação no Acre

Nesta sexta, a Saúde do Acre recebeu, no aeroporto de Rio Branco, dois lotes de vacinas. São ao todo 9.360 doses da Pfizer e 5 mil da CoronaVac, somando 14.360 doses.

A Superintendência do Ministério da Saúde do Acre informou que os dois lotes vão ser usados para a aplicação da primeira dose na população. Além de Rio Branco, as doses da Pfizer vão ser distribuídas também para Acrelândia, Plácido de Castro, Brasileia, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano e Jordão, cidades do interior do estado.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 341.300 doses de vacinas e foram aplicadas 245.948 até essa sexta (18), data da última atualização, sendo 180.044 da primeira dose e 65.904 da segunda. Rio Branco aplicou 118.894 doses e Cruzeiro do Sul 27.856.