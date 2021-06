Saúde aplica 1ª dose da vacina contra Covid em tenda do Palácio Rio Branco após desencontro de informações

Depois de desencontro de informações entre governo do estado e prefeitura de Rio Branco, o mutirão em frente a Palácio, no Centro da capital, decidiu aplicar primeira e segunda doses das vacinas contra Covid-19 neste sábado (26). Ainda na manhã de quinta (25), o governo havia anunciado a aplicação da primeira, mas voltou atrás.

O levantamento foi feito na última terça-feira (22) e será atualizado na próxima terça (29). Com isso, os números de vacinados no mutirão em frente ao Palácio Rio Branco e nas unidades de saúde não foram computados ainda.

Dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) mostram que o Acre tem 72.765 pessoas que ainda não receberam a segunda dose do imunizante e precisam voltar às unidades de saúde para concluir a vacinação. Desse total, 34.833 são de Rio Branco.

“Eu tive Covid e depois da Covid e depois vieram as complicações e dessas complicações estava esperando melhorar. Se vacinar é importante, as pessoas, às vezes, têm medo da vacina, mas o medo maior é da Covid, porque quem pegou sabe da gravidade. Agora é esperar a segunda dose, glória a Deus que deu tudo certo”, disse.

Os estudos das vacinas foram feitos com a imunização em duas doses. Ou seja, a eficácia prometida pelas empresas foi determinada a partir dos testes com duas aplicações. Além de aumentar a proteção, a segunda dose ajuda a prolongar essa proteção.

Com exceção da vacina da Janssen, desenvolvida pelo grupo Jhonson&Johnson, as demais vacinas, até o momento, usam duas doses na imunização, com intervalos diferentes.

Na quinta, estado acreano recebeu a primeira remessa da Janssen com 5 mil doses do imunizante. Além desse lote, o Ministério da Saúde enviou doses da Pfizer e da CoronaVac.

Segunda dose:

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer

O ministério recomenda que a vacina seja administrada em um intervalo de 12 semanas (três meses). Em nota técnica, a pasta informa que o intervalo maior foi recomendado com base em estudos feitos no Reino Unido – o país optou por aumentar o espaçamento no início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses.

Já a bula do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um “intervalo maior ou igual a 21 dias entre a primeira e a segunda dose”.

Tenda da vacinação contra Covid em Rio Branco vai até às 22h deste sábado (26) — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 436.360 doses de vacinas e foram aplicadas 303.903 até essa sexta (25), data da última atualização, sendo 234.857 da primeira dose e 69.046 da segunda. Rio Branco aplicou 153.989 doses e Cruzeiro do Sul 35.420.